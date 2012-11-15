Наталья Гольденберг, Ксения Сухинова, Галина Юдашкина и другие модницы на закрытом ужине Джанвито Росси

Тренд сезона осень-зима 2012/2013: принты Глядя на всевозможные принты на подиумах, невозможно было не понять, что одним из главных трендов осенне-зимнего сезона станут именно они. …

Тренд сезона осень-зима 2012/2013: меховые вставки Модные тенденции всегда включают в себя вещи практичные и красивые, но не практичные, к какому относится данный тренд надо разобраться. …

Тренд сезона осень-зима 2012/2013: воротничок Модные тенденции давно стремились в этом направлении, оставляя самое выгодное из модного несколько сезонов назад офисного стиля...…